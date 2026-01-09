본문 바로가기
[인사]기술보증기금

이서희기자

입력2026.01.09 08:16

<본부장>

◆전보

▲서울서부지역본부 김현 ▲서울동부지역본부 한창규 ▲인천지역본부 오은식 ▲경기지역본부 이장훈 ▲대구경북지역본부 구기회 ▲호남지역본부 김태주


<부서장>

◆1급 승진

▲성과평가실 김형태 ▲ICT전략부 백준호 ▲벤처혁신연구소 김지훈

◆2급 승진

▲ICT운영센터 류재만 ▲기술평가부 김응찬 ▲안전경영실 김성순

◆전보

▲기금혁신추진단 윤형덕 ▲인사부 박하영 ▲기술보증부 박상무 ▲벤처혁신금융부 고주형 ▲R&D사업화금융추진단 정도진 ▲기술거래보호부 엄평식 ▲리스크준법부 최강남 ▲감사실 김정민

<지점장>

◆1급 승진

▲구로 고준호 ▲강남 박경규

◆2급 승진

▲판교 김경수 ▲시화 서영준 ▲용인 경현일 ▲오산 안대형 ▲진천 김도균 ▲구미 전성우 ▲포항 전시찬 ▲목포 유승호 ▲대구기업구조혁신센터 김민성

◆전보

▲녹색기술금융센터 박남근 ▲수원 박경순 ▲대구서 이대일 ▲서울 권기철 ▲강서 장재광 ▲마포 서강훈 ▲서울서부기술혁신센터 김상립 ▲소셜벤처가치평가센터 김형석 ▲서초 이종열 ▲성남 이종석 ▲춘천 송면호 ▲성수 김봉근 ▲서울동부기술혁신센터 이재식 ▲부평 황수건 ▲김포 이택영 ▲안양 안지웅 ▲안산 양동섭 ▲대전 장영식 ▲청주 김동균 ▲천안 김대성 ▲대전동 한상의 ▲아산 임창혁 ▲세종 배찬호 ▲대전기술혁신센터 임상순 ▲대전콘텐츠벤처투자금융센터 양우재 ▲동래 이정우 ▲사하 이석기 ▲녹산 김철현 ▲창원 강용도 ▲양산 양석현 ▲마산 박형성 ▲해운대 김종철 ▲부산기술혁신센터 황용인 ▲대구 정병대 ▲대구북 정기용 ▲경산 홍진영 ▲달성 김임주 ▲제주 김현철 ▲군산 김길섭 ▲수원기업구조혁신센터 이홍근 ▲대전기업구조혁신센터 윤일중 ▲경남울산기업구조혁신센터 이철우 ▲진주 최훈


<수석팀장>

◆2급 승진

▲벤처혁신금융부 황희준 ▲기술평가부 전태환 ▲지식재산공제부 박인목 ▲경기기술혁신센터 박장민 ▲광주 김용만 ▲서울동부기업구조혁신센터 허진


<연수파견>

◆2급 승진

▲윤준기 ▲박승열




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

