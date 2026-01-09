[CES 2026] 강원도, CES 2026서 LG·삼성과 미래산업 협력 본격화

LG전자, VIP 부스투어 통해 '공감지능·로봇' 등 첨단기술 교류

삼성전자·현대자동차와 반도체·미래차 등 미래산업 협력방안 구상

강원특별자치도(도지사 김진태)가 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에서 국내 주요 대기업들과 미래산업 협력 기반을 마련했다.

통합강원관 운영단(단장 심원섭 산업국장)은 7일부터 8일까지(현지시간) LG전자, 삼성전자, 현대자동차 등 주요 글로벌 기업 전시관을 방문해 첨단 기술 동향을 점검하고, 강원의 전략산업과 연계한 실질적 협력 방안을 모색했다.

LG전자 : AI·로봇 기술 기반 협력 가능성 모색

운영단은 7일 LG전자 VIP 부스 투어에서 '공감 지능(Affectionate Intelligence)'기반 AI 로봇' LG 클로이드(CLOiD)'와 'AI 캐빈 모빌리티 플랫폼' 등 LG전자의 핵심 혁신 기술을 집중적으로 살펴봤다.

특히 LG의 AI·로봇 기술을 도가 집중 육성 중인 반도체, 바이오, 미래차 산업에 적용하는 방안을 중심으로 협력 가능성을 논의했다.

아울러, 원격의료·건강관리 서비스, AI 기반 자율제조 시스템 등 구체적인 협력 모델을 검토하고, 도내 기업과 연구기관이 참여할 수 있는 기술 협력 방안도 함께 모색했다.

삼성전자·현대자동차 : 반도체·미래차 클러스터 연계 구상

이어 8일에는 삼성전자와 현대자동차 전시관을 차례로 방문하며 강원 미래산업과의 연계 가능성을 논의했다.

삼성전자에서는 AI 반도체와 지능형 디바이스 기술을 중점적으로 살펴보며 원주권 반도체 산업 클러스터 조성과 연계한 협력 방안을 구상했다.

현대자동차에서는 자율주행, 전동화 등 미래 모빌리티 핵심 기술을 확인하고, 원주·횡성 중심의 미래차 산업 생태계와의 연결 가능성을 모색했다.

심원섭 산업국장은 "이번 CES 현장 방문은 道의 미래산업과 글로벌 대기업의 핵심 기술을 직접 연결하는 중요한 계기였다"며 "앞으로 기술 교류에 그치지 않고 공동 사업 발굴과 기업 연계 지원으로 이어질 수 있도록 후속 협력을 체계적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



