본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥시, 상반기 공공일자리 참여자 19~23일 모집

정두환기자

입력2026.01.09 08:13

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시흥형 공공일자리 37명·지역공동체 일자리 41명

경기도 시흥시는 취업 취약계층의 생계안정과 근로 기회 제공을 위한 '2026년 상반기 공공일자리사업' 참여자 78명을 오는 19~23일 모집한다.

시흥시, 상반기 공공일자리 참여자 19~23일 모집
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 ▲시흥형 공공일자리사업(37명) ▲지역공동체 일자리사업(41명)으로 나뉜다. 사업 기간은 3월 4일부터 5월 29일까지 약 3개월간이다.


시흥형 공공일자리사업은 관내 관광자원과 문화향유 공간을 중심으로 공원과 녹지 등 환경정비 업무를 수행하게 된다. 지역공동체 일자리 사업은 배곧·월곶 텃밭사업, 연꽃테마파크 관리 등 지역자원을 활용한 생산적 일자리를 제공한다.

신청 대상은 시흥시에 주민등록이 된 18세 이상의 실직자 또는 정기소득이 없는 시민이다. 희망자는 시흥시청 홈페이지의 고시·공고 게시판에서 구비 서류와 근로 조건을 확인한 뒤, 거주지 행정복지센터를 방문해서 신청하면 된다.


정호기 시흥시 경제국장은 "일자리 공백으로 어려움을 겪는 시민들에게 안정적인 근로 기회를 제공함으로써 가계 소득을 보완하고 근로 의욕을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷바람 대통령 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"뉴진스 살려줘" 요청 폭주에…미스터비스트 "뭘 해달라는건지 모르겠어"

'타닥타닥' 벽난로 영상 1개로 18억 번 유튜버…비결 보니

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

'원내대표 출마' 한병도 "공천 헌금 의혹 전수 조사해야…엄단 의지 보여줘야"

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

중소기업 매출총액 2085조원…종사자 수 792만명

새로운 이슈 보기