본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

양천구, 청년 국가자격시험 응시료 최대 20만원 지원

김민진기자

입력2026.01.09 08:02

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19~39세 미취업 청년 대상
900여 종 시험 실비 지원

서울 양천구(구청장 이기재)가 미취업 청년을 대상으로 국가자격시험 응시료를 1인당 최대 20만원까지 지원한다고 9일 밝혔다.


올해는 1100명에게 지원하며, 대상은 올 1월 1일 이전부터 신청일까지 계속해 양천구에 거주 중인 19세 이상 39세 이하 미취업 청년이다. 의무복무를 마친 제대군인은 최대 3년까지 상한을 연장해 42세까지 지원받을 수 있다.

지역 청년들과 소통하고 있는 이기재 양천구청장. 양천구 제공.

지역 청년들과 소통하고 있는 이기재 양천구청장. 양천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

지원되는 시험은 올해 응시한 어학시험(토익, 오픽, 텝스, 지텔프 등), 한국사검정능력시험, 국가자격시험, 국가공인 민간자격시험 등 약 900여 종이다.

응시료는 생애 누적 20만원 한도 내에서 횟수 제한 없이 신청할 수 있으며, 올해 응시한 시험이라면 통합 신청 또는 분할 신청 모두 가능하다.


특히 구는 지난해 최초 신청연도에만 지원이 가능했던 '신청연도 제한'을 폐지해 지난해 지원받았던 청년들도 남은 지원액만큼 추가 신청이 가능하도록 제도를 개선했다. 다만 예산이 소진될 경우 조기 마감될 수 있다.


신청은 양천구청 홈페이지(www.yangcheon.go.kr)를 통해 온라인으로 가능하다. 지원금은 매월 10일까지 접수된 신청 건에 대해 심사를 거쳐 같은 달 말 개인 계좌로 지급된다.

양천구는 2023년부터 국가자격시험 응시료 지원 사업을 추진하고 있으며, 지난 3년간 6000여명의 청년에게 약 4억4000만원을 지원했다.


이기재 양천구청장은 "자격시험 응시료는 청년들에게 적지 않은 부담으로 작용하는 경우가 많다"며 "비용 걱정 없이 자기 계발에 도전할 수 있는 환경을 만들어, 청년들이 자신의 가능성을 넓히고 구직 활동에 전념할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷바람 대통령 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"뉴진스 살려줘" 요청 폭주에…미스터비스트 "뭘 해달라는건지 모르겠어"

'타닥타닥' 벽난로 영상 1개로 18억 번 유튜버…비결 보니

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

'원내대표 출마' 한병도 "공천 헌금 의혹 전수 조사해야…엄단 의지 보여줘야"

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

중소기업 매출총액 2085조원…종사자 수 792만명

새로운 이슈 보기