[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 실적 개선 이어질 것"

대신증권은 9일 HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 862,000 전일대비 41,000 등락률 +4.99% 거래량 219,304 전일가 821,000 2026.01.08 15:30 기준 관련기사 [신년사]정기선 HD현대 회장 "소통 문화가 경쟁력"…형식 깬 시무식 진행정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회효성重 이을 '헌드레드배거' 찾아라…영업이익률 반등株 주목 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 실적이 전망치를 웃돌 것으로 기대한다며 목표주가를 기존 98만원에서 110만원으로 상향 조정했다.

허민호 대신증권 연구원은 "HD현대일렉트릭은 올해 매출액 예상치를 4조3500억원으로 제시했다"며 "시장 기대치인 4조7800억원을 밑도는 예상치에 주가가 조정받았다"고 설명했다.

이어 "예상치 가정 환율은 달러당 1350원으로 현재 환율 1451원보다 낮다"며 "예상치를 보수적으로 제시한 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

허 연구원은 "전력기기 중 가장 공급 병목 현상이 심한 분야는 초고압과 고압 변압기"라며 "초고압 전력기기 업체의 증설에도 여전히 공급이 중장기 수요를 따라가지 못하고 있다"고 분석했다.

그는 "공급 부족이 심한 전력기기를 미리 확보하기 위한 발주가 기존 예상보다 빨라질 것으로 예상한다"며 "국내 초고압 전력기기 업체들이 지난해 해외에서 처음으로 수주한 765kV급 변압기 및 차단기는 올해부터 수주가 본격적으로 늘어날 것"이라고 내다봤다.

대신증권은 올해 HD현대일렉트릭이 매출액 4조8000억원을 달성할 것으로 추정했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



