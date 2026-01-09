본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]오후부터 강추위 잦아들고 포근…낮 기온 3∼10도

임춘한기자

입력2026.01.09 07:32

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금요일인 9일 대부분 지역에서 -5도 안팎의 추위가 이어진 뒤 오후부터 영상권 기온을 회복하겠다.


경기도 광명시의 한 거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 뜨개옷 입은 가로수길을 걷고 있다. 연합뉴스

경기도 광명시의 한 거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 뜨개옷 입은 가로수길을 걷고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -6.4도, 인천 -4.5도, 수원 -7.9도, 춘천 -11.9도, 강릉 -1.7도, 청주 -7.0도, 대전 -6.8도, 전주 -4.6도, 광주 -4.2도, 제주 4.8도, 대구 -3.9도, 부산 -2.8도, 울산 -4.9도, 창원 -3.0도 등이다. 낮 기온은 3∼10도로 예보됐다.

경기 북동부와 강원 내륙·산지에는 밤부터 눈이나 비가 내리겠다. 강원 동해안을 제외한 중부 지방도 밤까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼2.5ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷바람 대통령 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

중소기업 매출총액 2085조원…종사자 수 792만명

새로운 이슈 보기