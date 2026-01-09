도전의 결실, 함양군 ‘오를 GO 함양’ 15좌 완등자 탄생

경북 구미시 주수용 씨

함양에 머물며 8일 만에 완등



경남 함양군이 운영하는 산악 완등 인증사업 '오를 GO 함양'에서 2026년 새해를 맞은 지 8일 만에 15좌 첫 완등자가 탄생했다.

9일 군에 따르면 첫 완등의 주인공은 경북 구미시에 거주하는 주수용 씨(46)로 지난 1일 지리산을 시작으로 매일 2개의 산을 완등해 8일 만인 1월 8일 '오르GO 함양' 2026년도 1호 15좌 완등자에 이름을 올렸다.

2026 오르고 함양 첫 완등인 인정서 전달식 사진.

주 씨는 "건강을 위해 등산을 시작할 시점에 지난해 가을 '오를 GO 함양'을 접하고 작년에 이어 올해도 다시 도전하게 되었다"라며 "새해 첫날부터 함양에 머물며 명산의 좋은 기운을 받고 1호 완등의 영광까지 얻게 돼 감회가 남다르다"라고 소감을 전했다.

이어 "함양군에서 등산로 정비는 물론 '머물 GO' 숙박비, '오를 GO 택시' 등 탐방객 편의에 많은 신경을 써주는 모습이 인상 깊었다"라며 "전국의 산악인들이 함께 즐길 수 있기를 기대한다"라고 말했다.

진병영 군수는 "새해 시작과 함께 15좌 완등자 탄생한 것은 완등자 개인뿐 아니라 함양군에도 특별한 의미를 남긴 것"이라며 "'오를 GO 함양'에 대한 열정과 관심에 깊이 감사드린다. 올해도 많은 탐방객이 안전하게 함양 15대 명산의 좋은 기운을 받아 갈 수 있도록 프로그램 운영에 완벽히 하겠다"라고 축하의 인사를 전했다.

'오를 GO 함양'은 함양군 관내 해발 1000m 이상 명산 15곳을 등정하고 앱을 통해 인증하는 산악 완등 프로그램이다. 15좌 완등 시 지역 상품권과 순은 메달(한국조폐공사 제작)을 기념품으로 제공하고 '오를 GO 택시', '머물 GO 숙박비 지원' 등 탐방객 편의 제공으로 참여자들이 자연스럽게 함양을 찾도록 유도하여 지역경제 활력과 체류형 관광 활성화에 이바지하고 있다는 평가를 받고 있다.

한편, 함양군은 '제10회 지리산 함양 고종시 곶감 축제' 기간 중인 오는 17일 '오를 GO 함양' 1주년 기념행사를 개최해 완등 인증자 대상 곶감 할인권 배부, 홍보관 운영, 누리소통망(SNS) 이벤트 등 다양한 홍보 프로그램을 추진할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



