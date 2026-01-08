본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]낮부터 강추위 잦아들고 포근…건조해 불조심

구은모기자

입력2026.01.08 20:30

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금요일인 9일은 낮부터 강추위가 물러나 포근해지겠다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아침 최저기온은 -11∼-2도, 낮 최고기온은 3∼10도로 예보됐다. 아침엔 평년(최저 -12∼0도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더 떨어지겠다. 다만 낮 기온은 서울 6도, 대구 7도, 강릉 8도 등 평년(0∼9도)보다 조금 높은 수준으로 예보돼 포근하겠다.

서울과 일부 경기 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으므로 화재 예방에 유의해야 한다. 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠다. 경기 북동부와 강원내륙·산지는 늦은 오후부터 0.1㎜ 미만의 비나 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠다.


바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷바람 대통령 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1…최고형 사형 나올까

새로운 이슈 보기