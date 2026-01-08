나이키, 4년 만에 NFT 사업 손 뗐다…"자회사 새 소유자에 이전"

2021년 인수 뒤 NFT 시장 침체

2024년 단계적으로 사업 종료

스포츠 브랜드 나이키가 대체불가토큰(NFT) 자회사 RTFKT(아티팩트)를 매각한 것으로 뒤늦게 전해졌다. 인수한 뒤 4년 만에 내린 결정이다.

7일(현지시간) 미국 금융 전문 매체 블룸버그에 따르면, 나이키는 지난달 17일 아티팩트를 익명의 구매자에게 매각 완료했다. 나이키 대변인은 성명을 내고 "아티팩트가 지난해 12월17일 새로운 소유주에게 이전됐다"며 "기업과 커뮤니티를 위한 새로운 장을 열게 됐다"고 밝혔다. 다만 나이키는 구체적인 매각 금액 및 인수자는 공개하지 않았다.

나이키는 NFT가 한창 인기를 얻던 2021년 아티팩트를 인수한 바 있다. 아티팩트는 2020년 베노잇 파고토 등이 설립한 기업으로, 가상 운동화 및 수집품을 제작한 뒤 블록체인, 증강현실(AR) 등과 결합해 주목받았다.

인수 당시 존 도나호 전 나이키 최고경영자(CEO)는 "나이키의 디지털 발자국을 확장하고 게임, 문화, 창의성의 교차점에서 선수와 창작자들을 지원할 것"이라고 포부를 밝힌 바 있다.

그러나 이후 가상자산 시장이 전반적으로 침체하고, NFT도 부진을 거듭하면서 아티팩트의 사업 확장에도 차질이 빚어졌다. 결국 2024년 12월 나이키는 아티팩트 사업부 운영을 중단하기로 했다. 아티팩트도 당시 사업을 단계적으로 종료하겠다고 밝히며 "우리가 함께 만들고 구축한 모든 것을 기념하기 위한 아카이브 웹사이트를 구축할 것"이라고 전한 바 있다.

매체는 이번 매각이 신임 엘리엇 힐 나이키 CEO의 기업 체질 개선 과정으로 해석했다. 힐 CEO는 나이키에서 30년 넘게 근무한 베테랑으로, 취임 직후 사내 복잡한 사업 구조를 단순화하고, 핵심 제품 경쟁력을 회복하는 데 역량을 집중하겠다고 밝힌 바 있다.

이와 관련 나이키 측은 매체에 "물리적, 디지털, 가상 환경 전반에 걸쳐 혁신적인 제품과 경험을 제공하기 위한 투자는 계속할 것"이라고 전했다.





