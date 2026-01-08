트럼프 "내년 국방비 2000조원 쓸 것"…50% 파격 증액

트럼프 "관세수입 덕에 가능"

골든돔·황금함대 구축에 투입

도널드 트럼프 미국 대통령이 내년도 국방 예산을 예정보다 50% 이상 늘린 1조5000억달러(약 2170조원)로 책정하겠다고 7일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 "매우 혼란스럽고 위험한 시기에 국가 이익을 위해 2027년 국방예산을 1조 달러가 아닌 1조5000억달러로 책정해야 한다고 결정했다"고 밝혔다. 그러면서 "이를 통해 우리는 오랫동안 당연히 누려야 할 '꿈의 군대'를 구축할 수 있을 뿐만 아니라 무엇보다도 어떤 적을 상대하더라도 우리 안전과 보안을 보장할 수 있을 것"이라고 적었다.

2026회계연도(2025년 10월~2026년 9월) 국방예산은 9010억달러(약 1306조원)인데, 1년 만에 6000억달러(약 870조원)를 증액하겠다는 것이다. 트럼프 대통령은 "이는 우리가 오랫동안 누려야 할 '꿈의 군대'를 구축하고, 어떤 적이 있더라도 우리의 안전을 지킬 수 있도록 하기 위한 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 재선 이후 미사일 다층 방어체계인 '골든돔' 프로젝트, 미국 조선업의 부활을 알리는 '황금함대' 프로젝트 등 방대한 규모의 국방력 강화 계획을 발표했다. 트럼프 대통령은 국방비 증액이 가능한 이유에 대해 "관세와 이를 통해 창출되는 엄청난 수입 덕분"이라고 주장했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>