총기·모의총포 부품류 국내 반입 19명 검거…2명 구속

임춘한기자

입력2026.01.09 12:00

총기 3정·모의총포 338정 압수

사제총기 유통방지 합동대응단은 사제총기 제조·유통사범 19명을 검거하고 2명을 구속했다고 9일 밝혔다.


경찰청.

합동대응단은 지난해 9월부터 국내 불법 총기 제조와 유통 고위험자에 대한 수사를 진행해왔다. 관세청과 국정원은 해외직구를 통한 총기·관련 부품, 총기 제작용 도구 등의 통관 내역과 테러 첩보를 정밀 분석했다. 경찰은 수사 과정에서 총기 3정, 모의총포 338정, 조준경 272개 등 총기부품, 도검·화약류 등을 다수 압수했다.

관세청은 총포화약법상 규제 대상인 총기·관련 부품에 대해 엑스레이 판독 강화 등 철저한 검사로 밀반입을 입구에서부터 철저히 차단할 방침이다. 규제 대상은 아니나 총기 제작 우려가 있는 물품은 정보분석 전담팀을 구성해 반입 내역을 면밀히 분석하고 경찰과 공조할 계획이다.


합동대응단은 "앞으로도 부처 간 관련 정보를 공유·분석해 고위험자를 대상으로 추가 수사를 진행하고, 사제총기 제조·유통을 효과적으로 차단하기 위해 제도 개선도 병행하겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
