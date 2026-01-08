본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

원주시, 세대별 특화정책 개발 연구용역 최종보고회 개최

이종구기자

입력2026.01.08 17:39

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 생애주기 맞춤형 도시 실현 정책 방향 제시

강원도 원주시는 8일 시청 7층 회의실에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 최종보고회를 개최했다.

원강수 원주시장이 8일 시청 7층 회의실에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 최종보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

원강수 원주시장이 8일 시청 7층 회의실에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 최종보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 연구는 '원주에서 태어나고 자라서 일하고, 결혼하고, 아이를 키우며 노후를 보내는 도시'를 구현하기 위해 추진됐다.


이날 보고회에서는 원주시민의 전 생애주기 관점에서 분석한 세대별 정책 수요와 이를 바탕으로 특화정책을 개발하기 위한 연구 결과를 공유했다.

또한 설문조사와 심층 면담을 통해 도출한 세대별 맞춤형 정책을 제시했다. 주요 정책은 ▲아이 돌봄 서비스 확대와 임산부 지원 정책 ▲청년층이 가장 필요로 하는 일자리와 진로상담 ▲중장년층이 원하는 기업과 자영업 지원 서비스 ▲노년층을 위한 AI 교육과 안부 제공 서비스 등이다.


원주시는 최종보고회에서 제시된 다양한 정책들의 실현 가능성을 면밀히 검토한 뒤 관련 사업을 추진할 계획이다.


원강수 원주시장은 "이번 연구의 목표는 원주시민들의 세대별 특성과 삶의 단계를 고려한 맞춤형 정책을 개발해 주민이 체감하는 변화를 만드는 것"이라며 "원주가 전 생애주기 친화 도시로 성장할 수 있도록 연구 결과를 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안 해…기업이 판단할 몫" 靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안 해…기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1…최고형 사형 나올까

새로운 이슈 보기