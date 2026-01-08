꼭 봐야할 주요뉴스靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안 해…기업... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]검찰, '주식 차명거래' 이춘석 경찰에 재수사 요구
2026년 01월 08일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은
"입에 맞지 않으면 반품하세요" 도가니탕 주문 고객에 임성근 셰프가 한 말
부부 된 동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[시사쇼][배우자 열전]①
"광고 후 불도저로 밀 정도로 돈 벌었다"…'양념치킨 창시자' 윤종계 별세
"안성기, 아파트 관리소 직원들에 매년 호텔 식사 대접" SNS 미담 릴레이
'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인
"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"
"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가