해남, 에너지 특화 AI 데이터센터 유치…'AI 3대 강국' 첫발

전남도·한전KDN·서남해안기업도시개발 업무협약

에너지 데이터 통합 관리 인프라 구축

전남 해남군은 8일 전남도, 한전KDN, 서남해안기업도시개발㈜와 에너지 특화 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 명현관 해남군수와 김영록 전남도지사, 박상형 한전KDN 사장, 김대한 서남해안기업도시개발㈜ 대표 등이 참석했다.

해남군은 전남도, 한전KDN, 서남해안기업도시개발㈜와 에너지 특화 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 해남군 제공

이번 사업은 해남에 에너지 특화 AI 데이터센터를 조성해 에너지 데이터를 체계적으로 집적·관리하고 이를 민간에 개방함으로써 AI·에너지 신산업을 육성하고 지속 가능한 지역 AI 생태계를 구축하기 위해 추진된다.

에너지 특화 AI 데이터센터는 에너지 생산·소비·계통·저장장치(ESS) 등 주요 에너지 데이터를 통합 관리하고 AI 분석과 활용이 가능한 데이터 인프라를 구축하는 것이 특징이다. 이를 통해 에너지 AI 서비스 개발과 신산업 실증, 데이터 기반 기업 육성 등이 이뤄질 전망이다.

협약에 따라 한전KDN은 데이터센터 구축과 운영을 맡아 에너지 데이터 수집·관리·보안 체계를 마련하고, 데이터의 민간 공유와 활용을 촉진하는 플랫폼을 조성한다. 전력·에너지 정보통신기술(ICT) 전문 공기업인 한전KDN의 참여로 사업의 전문성과 실행력이 높아질 것으로 기대된다.

전남도와 해남군은 법·제도적 기반 마련과 함께 부지 개발, 전력·용수·통신 등 기반 인프라 구축을 위한 인허가 등 행정 지원에 나선다. 서남해안기업도시개발㈜은 사업 부지 확보와 부지 조성, 기반시설 구축을 지원할 계획이다.

참여 기관들은 향후 기업지원센터 구축과 지역 기업과의 상생 협력, 지역 인재 채용과 교육, 신산업 발굴과 기업 유치를 통해 일자리 창출과 청년 인재 유입으로 이어질 수 있도록 협력할 방침이다.

명현관 군수는 "에너지 특화 AI 데이터센터 구축이 지역 상생형 일자리 창출과 인재 양성, 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"며 "국가 디지털·에너지 정책과 연계한 전략적 협력을 지속 확대해 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



