'홈플러스 사태' 김병주 MBK 회장 13일 구속 갈림길

자본시장법 위반 등 혐의

김 회장 등 경영진 4명 구속심사

홈플러스의 재무 위기를 은폐하고 손실을 일반 투자자들에게 전가한 혐의를 받는 김병주 MBK 회장의 구속 여부가 이르면 오는 13일 결정된다.

김병주 MBK파트너스 회장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의를 듣고 있다. 2025.10.14 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

8일 서울중앙지법에 따르면 박정호 영장전담 부장판사는 13일 오후 1시30분부터 김 회장과 김광일 부회장 겸 홈플러스 공동대표, 김정환 부사장, 이성진 전무 등 총 4명에 대한 영장실질심사를 진행한다.

앞서 서울중앙지검 반부패수사3부(김봉진 부장검사 직무대리)는 전날 김 회장 등에 대해 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 및 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다.

이들은 홈플러스의 신용등급 하락을 예상하고도 대규모 전자단기사채(ABSTB)를 발행하고 이후 기습적으로 기업회생을 신청해 투자자에게 손실을 끼친 혐의 등을 받는다.

한국기업평가는 지난해 2월 28일 홈플러스의 신용등급을 기존 'A3'에서 'A3-'로 강등했다. 홈플러스는 3월 4일 서울회생법원에 기업회생절차(법정관리)를 신청했다.

앞서 지난달 8일 검찰은 김 회장을 피의자 신분으로 소환해 MBK가 홈플러스 신용등급 하락을 사전에 인지했는지, 단기채권 발행 관련 보고나 승인이 있었는지, 투자자의 손실을 예상했는지 등을 추궁한 것으로 알려졌다.

이들에 대한 구속 결과는 이르면 13일 오후에 결정될 예정이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



