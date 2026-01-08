양평군, '2026년 강하면민과 함께하는 소통한마당' 개최

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 세 번째 일정으로 강하면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열었다.

전진선 양평군수가 지난 7일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 세 번째 일정으로 강하면을 방문해 면민과 함께하는 소통의 장을 열고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 강하면 다목적복지회관 2층 강당에서 열린 소통한마당에는 전진선 양평군수, 문명덕 강하면장, 관계 부서장, 관내 기관·단체장, 강하면민 등 100여 명이 참석했다. 참석자들은 지난 한 해 강하면의 주요 성과를 돌아보고, 2026년 군정 운영 방향과 강하면 발전 계획을 공유하는 시간을 가졌다.

이날 설명회에서는 2026년 강하면의 주요 계획으로 △강하 파크골프장 조성 사업 △강하대교 신설 △국지도 98호선 양근대교 건설공사를 통한 차량 정체 해소 및 강상·강하 지역 도시가스 공급 추진 △강하면 일대 상하수도 인프라 확충 등을 제시하며, 양평의 관문인 강하면의 중장기 발전 방향을 설명했다.

군민과의 대화 시간에는 △양평군 채움사업 포함 건의 △환경교육선 선착장 유치 요청 △항공방제 및 농업용 드론 활용 교육 지원 등 생활 밀착형 건의 사항이 제시됐으며, 이에 대해 국·소장과 담당 부서장들이 현장에서 직접 답변하며 적극적인 소통을 이어갔다.

전진선 양평군수는 "바쁘신 가운데에도 강하면의 미래를 위해 함께해 주신 주민 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 군정에 적극 반영해 강하면의 지속적인 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>