장성군, '악취저감제·한우 증체율 향상' 축산분야 보조사업 실시

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.08 16:29

전남 장성군청 전경.

전남 장성군은 축산분야 보조사업 신청을 받는다고 8일 밝혔다.


'축산농가 보조사업'은 축종별로 필요한 지원을 펼쳐 축산물의 경쟁력을 강화하는 사업이다. 군은 올해 ▲축산농장 악취저감제 지원 ▲한우 증체율 향상 지원 ▲양돈농가 사양 관리 개선제 지원 ▲가금류 칼슘 첨가제 지원 ▲꿀벌 기자재 지원 등 총 31개 사업을 시행한다.

보조사업을 신청하려는 농가는 오는 23일까지 읍면 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다. 군은 2월 중 축산·농촌·산림분과위원회 심의를 열어 사업 대상자를 최종 선정한 뒤, 교부 신청을 받을 계획이다. 보조금 지급 및 정산은 연말까지 시행한다.


김한종 장성군수는 "축산농가 보조사업을 통해 환경 친화형 축산 농장을 확대하고, 축산물의 품질을 높여 농가 소득을 안정화할 방침"이라며 "누락되는 농가가 없도록 관심을 갖고 신청해 주시기 바란다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
