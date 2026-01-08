본문 바로가기
국방·외교

조현, 日자민당 정조회장 접견…"한일 협력 강화"

손선희기자

입력2026.01.08 16:14

조현 외교부 장관은 8일 외교부 청사에서 한국을 방문 중인 고바야시 다카유키 일본 자유민주당(자민당) 정무조사회장(정조회장)을 접견하고 한일관계 및 지역·글로벌 정세에 대해 의견을 나눴다. 정조회장은 일본 집권당인 자민당 내 '서열 넘버3'

조현 외교부 장관(가운데)이 8일 외교부 청사에서 한국을 방문 중인 고바야시 다카유키 일본 자유민주당 정무조사회장(왼쪽 두 번째) 등 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 외교부

조현 외교부 장관(가운데)이 8일 외교부 청사에서 한국을 방문 중인 고바야시 다카유키 일본 자유민주당 정무조사회장(왼쪽 두 번째) 등 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 외교부

원본보기 아이콘

외교부에 따르면 조 장관은 국제 정세가 급변하는 가운데 한일 양국이 긴밀한 협력을 유지하고 있으며, 양국 정상 간 셔틀외교를 바탕으로 한일관계가 바람직한 방향으로 나아가고 있음을 평가했다.


아울러 고바야시 정조회장을 향해 "일본을 포함한 동아시아 주변국의 미래를 생각하는 보다 큰 정치인이 됐으면 한다"며 "한일 간 다양한 분야에서의 협력 강화를 위해 힘써주기를 바란다"고 당부했다.

고바야시 정조회장은 그간 양국 정상 간 셔틀외교를 통해 양국관계가 미래지향적이고 안정적으로 발전해온 데 대해 평가하며 "현재의 국제정세 하에서 한일·한미일 협력이 지속되는 것이 중요하다"고 언급했다고 외교부가 전했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
