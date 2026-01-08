장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 열린 통일위원회 임명장 수여식에서 김기웅 위원장을 비롯한 위원들과 기념촬영을 하고 있다.
[포토] 국힘 통일委 출범…장동혁 "北눈치만 보는 정권, 통일 어쩔건가"
2026년 01월 08일(목)
