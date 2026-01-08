본문 바로가기
남양주시, 2026년 경기동부상공회의소 신년인사회 참석

이종구기자

입력2026.01.08 15:58

주광덕 시장 "산업생태계 대전환으로 지역경제 재도약 이끌 것"

경기 남양주시는 8일 경기동부상공회의소가 개최한 '2026년 신년인사회'에 참석해 지역 기업인들과 함께 새해 지역경제 도약을 위한 의지를 다졌다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 8일 경기동부상공회의소가 개최한 '2026년 신년인사회'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 8일 경기동부상공회의소가 개최한 '2026년 신년인사회'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 신년인사회는 지역 경제 주체들이 한자리에 모여 민관 상생 협력 기반을 다지고, 2026년 새해를 희망차게 시작하기 위한 자리로 마련됐다.


이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 이홍균 경기동부상공회의소 회장, 김대순 경기도 행정2부지사, 국회의원, 도·시의원, 유관기관 관계자, 지역 기업 대표 등 100여 명이 참석했으며, 신년 덕담과 떡 케이크 커팅식을 통해 희망찬 새해의 출발을 함께했다.

주광덕 시장은 인사말을 통해 "어려운 경제 여건 속에서도 지역 경제의 중심을 지켜온 기업인 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "남양주시는 2026년을 민생경제 안정과 산업 경쟁력 강화를 통해 지역경제가 다시 도약하는 전환점으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

경기동부상공회의소가 8일 '2026년 신년인사회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

경기동부상공회의소가 8일 '2026년 신년인사회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

이어 "남양주시는 단순한 제조 중심 구조를 넘어, 기업이 성장하고 정착할 수 있는 산업생태계 대전환을 본격적으로 추진하고 있다"며"왕숙 등 기업이전단지로 이전한 기업들이 안정적으로 안착하고 지속 성장할 수 있도록 기업 지원 정책을 더욱 촘촘히 마련하겠다"고 강조했다.


한편, 경기동부상공회의소 신년인사회는 매년 지역 경제 주체들이 한자리에 모여 협력과 상생의 의지를 다지는 자리로, 남양주시와 지역 기업 간 소통과 협력을 강화하는 계기가 되고 있다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
