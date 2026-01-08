"삼성이 돌아왔다"…1년 만에 '글로벌 D램 왕좌' 탈환

D램 매출 192억 달러 기록

삼성전자가 지난해 4분기 '역대 최대' 분기 영업이익을 기록한 데 이어 1년 만에 글로벌 D램 시장에서 점유율 1위를 탈환하는 데 성공했다.

8일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자의 지난해 4분기 메모리 반도체 매출은 259억 달러를 기록했다. 전 분기 대비 34% 늘어난 수치다. 해당 분기 삼성전자의 전체 매출 93조원의 약 40%가 메모리 반도체에서 나온 것으로 추정된다.

D램 매출은 192억 달러, 낸드 매출은 67억 달러로 각각 집계됐다.

같은 기간 SK하이닉스의 전체 메모리 매출은 224억 달러로 집계됐다. D램 매출은 171억 달러, 낸드 매출은 53억 달러다.

삼성전자는 SK하이닉스에 빼앗긴 D램 시장 점유율 1위를 1년 만에 되찾게 됐다. 2024년 4분기까지 30년가량 D램 시장에서 1위를 유지해오다 2025년 1분기 처음으로 1위를 내준 바 있다.

최정구 카운터포인트리서치 책임 연구원은 "삼성이 돌아왔다"며 "범용 D램에서 고객의 수요 트렌드에 맞춰 서버 위주로 잘 대응하고 있고, 6세대 고대역폭메모리(HBM4)에 1c 공정과 4㎚(1㎚=10억분의 1m) 로직 공정을 도입한 게 속도와 발열에서 좋은 성정을 내고 있다"고 했다.





