삼성전자 분기 영업익 20조…한국 기업 새 역사 [3분 브리프]

①삼성전자, 지난해 4분기 영업익 20조…반도체 호황에 '역대 최대'

②IB들 "한은 올해 기준금리 동결 전망…IT 중심 K자형 회복"

③금융당국, 가계대출 억제 기조 지속…기업금융 확대

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 AI주 차익실현 속 혼조 마감

○트럼프, 국방예산 증액 발언에 방산주 급등

○9일 나올 12월 고용보고서 주목

Top3 NEWS

■ '역대 최대' 기록 써낸 삼성… 4분기 영업이익 20조 돌파 ○지난해 4분기 영업이익 잠정 20조원

○분기 매출·영업이익 모두 최대 기록

○'메모리 호황' 힘입어 실적 개선 지속

■ 해외 IB "韓, 올해 기준금리 2.5% 동결…K자형 성장 이어져" ○BNP파리바·ING 거시경제 전망

○"금리 조정, 원화 약세 영향 지켜봐야"

○경제성장률 2% 전망…IT·반도체가 견인

■ 가계대출 조이고, 기업에 돈 풀어 경제살린다 ○금융당국, 올해도 가계대출 관리 기조 이어갈 전망

○주담대 위험가중치(RWA) 올려 가계대출 공급 줄여

○기업에 자금 공급해 생산적 금융으로 경제 살리기에 집중

그래픽 뉴스 : 서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

○지난해 서울 생애 최초 집 구매, 2021년 이후 최대

○서울 아파트 누적 상승률 8.71%로 역대 최고

○집값 상승세 속 30대 중심 '선매수' 움직임 확산

the Chart : 껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래

○액면가 100원 한미반도체, 환산주가 930만원

○반도체 소부장 투자 온기 확산한 덕분

○6% 넘는 공매도 순보유잔고는 변수

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

08:30 일본 가계지출 (MoM) (11월)

10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (12월)

16:00 독일 무역수지 (11월)

16:45 프랑스 소비자지출 (MoM) (11월)

22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (12월)

22:30 미국 비농업고용지수 (12월)

22:30 미국 실업률 (12월)

22:30 미국 민간 비농업부문 고용 변화 (12월)

22:30 캐나다 생산활동참여지수 (12월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -5℃( ▲ 4 ℃ ) ｜최고기온 : 6℃( ▲ 7℃)

○강수확률 오전 40%｜오후 40%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

