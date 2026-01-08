중국, 미 하원 보좌관·직원 이메일 해킹…中 "허위 정보"

중국과 관련된 '솔트 타이푼'이 주도

의원 이메일 해킹 여부는 불확실

중국 측 "허위정보"라며 부인

중국과 관련된 해킹 조직 '솔트 타이푼(Salt Typhoon)이 미국 연방하원의 핵심 위원회들에서 일하는 직원들과 보좌관들의 이메일을 해킹한 것으로 드러났다.

7일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미 하원 중국특별위원회, 외교위원회, 정보위원회, 군사위원회 등 핵심 상임위원회들에서 일하는 직원들과 보좌관들의 이메일이 해킹됐다. 다만 의원들의 이메일까지 해킹됐는지는 확실치 않다고 한 취재원은 FT에 설명했다.

'솔트 타이푼'의 해킹은 이번이 처음은 아니다. 중국 정보기관 '국가안전부'가 미국의 통신망을 상대로 벌이고 있는 대규모 사이버 첩보작전의 일환으로, 지난해에도 논란이 된 바 있다. 중국 측은 이 작전을 통해 최근 2년간 미국 정부 고위 관계자들의 통화를 감청해온 것으로 알려졌다.

이 작전은 단순히 미국으로부터 정보를 캐내는 데에서 그치는 것이 아니라 유사시에 중국이 미국의 핵심 인프라를 마비시킬 수 있는 능력을 갖추는 것을 목표로 삼고 있다는 것이 미국 정부 관계자들의 분석이다.

마크 워너 미국 연방상원 정보위원회 민주당 간사는 작년 12월 '소금 태풍' 작전에 더 많은 관심의 기울여지지 않고 있다는 점이 당혹스럽다면서 "암호화된 기기를 쓰지 않는 한 우리 중 누구든 도청당할 수 있다"고 경고한 바 있다.

중국 측은 이에 대해 부인하고 있다. 류펑위 주미 중국 대사관 대변인은 "미국 측이 근거 없는 추측과 비난을 일삼고 사이버 안보를 이용해 중국을 폄훼하고 중국의 해킹 위협에 대한 허위 정보를 유포하는 것에 대해 반대한다"고 밝혔다.





