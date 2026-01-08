해남군, 문화예술인 '지원'…"타 지자체보다 파격"

전문예술·단체활동·재능기부 3개 분야 지원



전남 해남군이 지역 문화예술인 육성을 위해 올해 3억5,000만원 규모의 문화예술진흥기금 지원 사업에 나선다.

8일 해남군에 따르면 오는 15일까지 관내 문화예술단체와 예술인을 대상으로 2026년 문화예술진흥기금 지원 신청을 받는다.

지원 사업은 ▲전문예술 지원 ▲문화예술단체 활동 지원 ▲재능기부 문화예술단 지원 등 3개 분야다.

전문예술 지원은 사단법인·전문예술법인·전문예술단체 또는 예술활동증명서를 소지한 개인 중 최근 3년간 3회 이상 전시·공연을 개최한 실적이 있으면 신청할 수 있다. 최대 1,200만원까지 차등 지원된다.

문화예술단체 활동 지원은 문학, 미술, 공연예술, 전통예술, 종합예술 분야에서 2년간 2회 이상 활동했고 회원 15명 이상인 단체가 대상이다. 지원금은 최대 600만원이다.

재능기부 문화예술단 지원은 면 단위 마을회관이나 요양시설 등 문화 소외지역을 찾아가는 공연 프로그램으로, 1회당 50만원이 지원된다.

신청은 오는 15일까지 군청 문화예술과를 방문하거나 우편으로 제출하면 된다. 해남군 문화예술진흥기금은 2024년 1억5,000만원에서 올해 3억5,000만원으로 2억원 늘어났다.

군 관계자는 "해남군 문화예술진흥기금은 타 지자체에 비해 큰 규모로 운영되고 있다"며 "많은 문화예술단체와 개인이 참여해 창작 활동에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





