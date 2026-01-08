[포토] "특권의식 없습니다."

8일 서울 중구 은행회관에서 시민사회단체 신년하례회가 열렸다. 행사에 참석한 우원식 국회의장이 다른 참석자들과 함께 돌아가며 새해 인사를 하고 있다.







