[정정보도] <정진욱 의원 "장동혁 대표, 광주시민 고소·엄정수사 촉구"> 관련

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.08 15:35

본 매체는 지난 11월 20일 <정진욱 의원 "장동혁 대표 광주시민 고소·엄정수사 촉구">라는 제목의 기사에서 <정진욱 국회의원(광주 동남갑)은 국민의 힘 장동혁 대표가 5·18 민주묘지 참배 과정에서 항의한 광주시민을 경찰에 고소하고 국민의힘이 '엄정수사'를 촉구한 데 대해 강력히 규탄했다고 20일 밝혔다>고 보도한 바 있습니다.


그러나 사실 확인 결과, 정진욱 의원이 위 보도의 토대가 된 자신의 보도자료 내용이 사실이 아니라고 밝힘에 따라 장동혁 대표가 광주시민을 고소하거나, 국민의힘 당 차원에서 엄정수사를 촉구했다는 보도는 사실이 아님이 밝혀져 이를 바로 잡습니다.

또한, 국민의힘은 5·18 국립민주묘지 참배 과정에서 발생한 현장 소란과 관련해 어떠한 고소·고발 조치도 취하지 않은 것으로 확인되었습니다. 이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
