전남도교육청, 대안교육 위탁기관 '공개 모집'

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.08 15:27

정서·심리적 어려움 학생 대상 맞춤형 교육 지원

전남도교육청은 학교 부적응과 정서·심리적 어려움 등으로 학업중단 위기에 처한 학생들을 지원하기 위해 '2026학년도 대안교육 위탁교육기관'을 공모한다고 8일 밝혔다.


대안교육 위탁교육기관 사업은 학생 개개인의 특성과 상황에 맞는 교육 프로그램을 제공해 학업중단을 예방하고, 학교 적응을 돕기 위해 추진되고 있다.

전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

공모 대상은 공공기관과 비영리법인, 사회단체 등이 운영하는 대안교육 관련 기관 가운데 위탁교육기관 지정을 희망하는 곳이다. 신청 기관은 수탁기관 선정심사위원회 심사를 거쳐 최종 지정될 예정이다.

공모 신청은 오는 9일~19일, 우편과 전자메일을 통해 접수하며, 선정 결과는 내달 4일 발표된다. 공모와 관련한 세부 사항은 전남도교육청 누리집에서 확인할 수 있다.


김광식 민주생활교육과장은 "학교 부적응이나 정서·심리적 어려움으로 학업중단 위기에 놓인 학생들에게 다양한 대안교육 기회를 제공할 수 있도록 이번 공모에 많은 기관의 참여를 기대한다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

