인도 타밀나두주 정부 대표단, 울산 HD현대重 방문

신규 조선소 설립 추진…생산 역량 점검

'마리타임 비전 2047' 인도 전략과 맞물려

HD현대와 신규 조선소 설립을 추진 중인 인도 타밀나두주(州) 정부 대표단이 HD현대중공업 울산 조선소를 찾았다. 인도 정부 조선·해운 산업 강화 전략과 맞물려 한·인도 조선 협력이 구체화 단계로 접어들고 있다는 평가가 나온다.

HD현대는 8일 라자(T.R.B Rajaa) 타밀나두주 산업부 장관과 다가(Gaurav Daga) 타밀나두 투자청 상무 등 관계자 5명이 HD현대중공업 울산 조선소를 방문했다고 밝혔다. 대표단은 상선과 특수선 야드를 둘러보며 실제 선박 건조 현장을 참관하고 자동화 설비와 첨단 생산 시스템 등 조선소 운영 전반을 살폈다.

최한내 HD한국조선해양 기획부문장(왼쪽 첫번째)과 라자(T.R.B Rajaa) 인도 타밀나두(Tamil Nadu) 주(州) 산업부 장관(왼쪽 두번째)이 8일 울산 HD현대중공업을 방문해 조선소 야드를 둘러보고, 실제 선박 건조 현장을 참관했다. HD현대 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 지난해 12월 HD현대와 타밀나두주 정부가 체결한 '신규 조선소 건설에 관한 배타적 업무협약'의 연장선에 있다. 당시 양측은 인도 내 신규 조선소 설립을 전제로 기술·운영 역량 이전과 중장기 협력 방안을 논의하기로 합의한 바 있다.

인도 정부는 현재 '마리타임 암릿 칼 비전 2047(Maritime Amrit Kaal Vision 2047)'을 통해 조선·해운 산업을 국가 핵심 성장축으로 육성하고 있다. 이 과정에서 해운수로부는 조선업 클러스터 구축을 위한 후보지 5곳 가운데 하나로 타밀나두주를 선정해 신규 조선소 건립 가능성을 검토 중이다.

라자 장관은 "글로벌 1위 조선사인 HD현대와의 협력은 인도 조선산업 생태계의 기반을 구축하고 양질의 일자리를 창출하는 계기가 될 것"이라며 "타밀나두주가 인도 조선업 부흥과 양국 간 협력 확대의 중추 역할을 하겠다"고 말했다.

최한내 HD한국조선해양 기획부문장은 "이번 방한은 조선산업 육성에 대한 인도 정부의 강한 의지를 보여주는 사례"라며 "인도와의 조선·해양 분야 협력 강화는 시장 확대와 장기 성장의 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

HD현대는 인도 조선·해양 시장 공략에 속도를 내고 있다. 지난해 7월 인도 최대 국영 조선사 코친조선소와 설계·구매 지원, 생산성 향상, 인적 역량 강화 등을 골자로 한 협약을 체결한 데 이어 최근에는 협력 범위를 함정 분야로 확대했다. 국영 중공업 기업 BEML과는 크레인 사업 협력 협약을 맺는 등 인도 현지 산업 생태계 전반으로 협력 영역을 넓히고 있다.





