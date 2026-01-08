전주 스타트업 크로스허브 'CES 2026' 최고혁신상 쾌거

세계 상위 1% 기술력으로 글로벌 제패

전북 전주시의 유망 핀테크 스타트업인 ㈜크로스허브가 '최고 혁신상'을 수상했다. 사진은 크로스허브의 김재설 대표의 모습. 전북 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전북 전주시의 유망 핀테크 스타트업이 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES 2026'에서 세계 최고 수준의 혁신성을 인정받으며 글로벌 시장의 주인공으로 우뚝 섰다.

8일 전주시에 따르면 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 CES 2026에서 전주 소재 ㈜크로스허브가 핀테크 부문 '최고 혁신상(Best of Innovation)'을 수상했다.

CES 최고 혁신상은 전시회에 출품된 수만 개의 제품 중 기술과 디자인, 혁신성이 가장 뛰어난 단 1% 미만의 제품에만 수여되는 최고 영예의 상이다. 전주의 청년 창업 기업이 구글이나 삼성 등 글로벌 빅테크 기업들과 나란히 서게 된 쾌거다.

수상작인 '파이낸셜 패스포트(Financial Passport)'는 블록체인 기반의 4세대 하이브리드 신원인증 기술이다. 해외 방문객이 별도의 복잡한 가입 없이 자국의 결제 수단을 그대로 사용해 방문국의 배달·모빌리티·숙박 서비스를 이용할 수 있도록 돕는 기술로, 보안성과 사용자 편의성을 동시에 잡았다는 극찬을 받았다.

이번 성과는 지역 혁신 주체들의 유기적인 협력이 밑거름이 됐다. 전주시가 출자한 '전북초기투자 크립톤 혁신펀드 1호' 등을 통해 발굴된 크로스허브는 지난해 8억 원 규모의 투자를 유치하며 성장의 마중물을 마련했다. 시는 앞으로도 180억원 규모의 지역 혁신 벤처펀드와 33억 원 규모의 엔젤투자 펀드를 활용해 기술 창업 기업을 집중 육성할 방침이다.

우범기 전주시장은 "이번 수상은 전주의 청년 창업가가 만든 기술이 세계 최고임을 증명해 낸 매우 자랑스러운 결과"라며 "혁신 아이디어를 가진 스타트업들이 전주를 거점으로 세계 시장을 선도할 수 있도록 투자와 인프라 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>