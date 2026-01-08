본문 바로가기
코트라, '직원 사칭' 피싱주의…"반드시 진위 확인"

장희준기자

입력2026.01.08 14:51

직원 사칭한 뒤 구매 금액 납부 요청

대한무역투자진흥공사(코트라)가 직원을 사칭한 피싱 범죄에 주의를 당부했다.


코트라는 최근 공사 직원을 사칭한 피싱 범죄가 증가하고 있다면서 기업들의 주의가 필요하다고 8일 밝혔다. 코트라에 따르면 사칭범은 기존에 공사와 거래했던 기업들을 대상으로 접근한 뒤 위조된 명함, 발주서, 세금계산서 등 문서를 보내고 있다. 이들은 발주 계획을 밝힌 뒤 물품 구매 금액을 대신 납부해달라는 방식으로 금전적 피해를 입히고 있는 것으로 파악됐다.

코트라는 최근 공사 직원을 사칭한 피싱 범죄가 증가하고 있다면서 기업들의 주의가 필요하다고 8일 밝혔다. 코트라

코트라는 홈페이지와 이메일, 전화 등을 통해 거래 기업들에 '보이스피싱 사기 수법 예방 및 대응 방법'을 지속적으로 안내하고 있다고 밝혔다. 아울러 최근 접수된 피해 사례들을 모아 경찰에 수사를 의뢰하는 등 기업 보호 및 유사 피해 방지를 위해 노력 중이라고 설명했다.


코트라 관계자는 "피싱이 의심되는 경우 우선 전화를 끊고 코트라 대표전화나 총무팀에 연락해 진위를 확인하길 바란다"며 "이미 사기를 당한 경우 즉시 경찰에 신고해달라"고 당부했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
