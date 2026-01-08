호남대·제주대 RISE사업단, 지역 혁신 우수 성과 공유

호남대학교 RISE사업단과 제주대학교 RISE사업단이 대학별 우수사례 발표 및 지역혁신 우수 성과를 공유했다. 호남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

호남대학교 RISE사업단은 제주대학교 RISE사업단과 대학별 우수사례 발표 및 지역혁신 우수 성과를 공유했다고 8일 밝혔다.

이날 제주대학교에서 열린 공유회에는 호남대학교 RISE사업단 관계자를 비롯해 제주대학교 RISE사업단 실무진, 단위과제 책임교수 및 참여학과 학과장 등 60여 명이 참석했다.

주요 프로그램으로는 정제평 사업단장의 RISE사업 운영 및 성과지표 추진 현황 보고에 이어, 제주대학교 RISE사업단의 지역혁신 연계 우수사례 발표, 양 대학의 단위과제별 우수 성과 공유 및 확산 방안 논의가 진행됐다. 참석자들은 지역산업 수요를 반영한 교육·연구·산학협력 모델과 성과 창출 전략에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

대학별로 발굴된 지역혁신 우수 성과를 중심으로 성과 창출 과정과 운영 노하우를 공유하고, 이를 타 대학 및 초광역 연계 프로그램으로 확산할 수 있는 방안에 대한 논의가 활발히 이뤄졌다. 이를 통해 RISE사업의 실질적 성과 제고와 지속 가능한 협력 모델 구축 가능성을 모색했다.

정제평 사업단장은 "대학 간 우수사례 공유는 RISE사업의 성과를 한 단계 도약시키는 중요한 계기"라며 "제주대학교를 비롯한 지역 대학과의 협력을 통해 지역혁신 성과를 확산하고, 차년도 사업에서도 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

한편, 호남대학교 RISE사업은 지역·산업·대학 간 유기적 연계를 바탕으로 정주형 인재를 양성하고, 지역혁신 성과의 지속적인 확산을 통해 지역사회 발전에 기여해 나갈 계획이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



