정신아 카카오 의장, 신입 크루 만나 "AI 네이티브 인재로 성장해야"

그룹 신입 공채 크루들과 첫 만남

"AI 툴은 코파일럿…핵심은 어떤 판단 내리느냐"

정신아 카카오그룹 CA협의체 의장 겸 카카오 대표가 신입 직원들과 만나 "인공지능(AI) 네이티브 인재로 성장해 달라"고 당부했다.

카카오에 따르면 정 의장은 7일 경기도 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 진행된 '의장과의 대화-파이어사이드 챗(Fireside Chat)' 행사에서 신입 그룹 공채 크루들과 만나 이같이 말했다.

정신아 카카오그룹 CA협의체 의장이 7일 경기도 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 진행된 '의장과의 대화-파이어사이드 챗(Fireside Chat)' 행사에서 신입 그룹 공채 크루들과 만나 기념촬영을 하고 있다. 카카오 제공

정 의장이 강조한 AI 네이티브 인재는 AI를 동료로 삼아 필요한 일을 명확히 전달하고 능동적으로 활용하는 사람을 뜻한다는 게 카카오의 설명이다. 정 의장은 "이제 AI 툴은 코파일럿"이라며 "핵심은 도구 자체가 아니라 어떤 질문을 던질지, 주어진 정보와 맥락을 바탕으로 어떤 판단을 내리는지에 달려 있다"고 강조했다.

정 의장은 이어 "카카오그룹은 사용자가 미처 인식하지 못한 불편을 먼저 발견하고 더 나은 하루를 만들기 위해 끊임없이 개선해 왔다"며 "때로는 문제로 드러나기 전의 근본 원인까지 찾아내 더 나은 선택지를 제안하는 사람이 결국 변화를 만든다"고 강조했다. 신입 크루들이 각자의 업무에서 문제를 재정의하고 해법을 설계하는 주체로 성장해 주길 바란다는 의미다.

이와 관련해 정 의장은 '언러닝'을 화두로 던졌다. '내 방식이 맞다'는 확신을 내려놓고 새롭게 학습하며 성장할 수 있어야 한다는 의미다. 그는 "인문학적 러닝은 계속해 사고의 깊이를 키우되, 기술적 러닝은 천장을 열고 더 빠르게 갈아타야 성장 속도가 급격히 빨라진다"고 설명했다.

이날 현장에서는 회사 업무 전반에 대한 질문에 더해 커리어와 리더십에 대한 대화도 진행됐다.

한편, 카카오그룹은 이달 5일부터 16일까지 올해 선발된 그룹 신입 공채 전원을 대상으로 '2026 그룹 공채 원 카카오 온보딩'을 진행한다. 이후 각 회사와 직군별 특성에 맞춘 온보딩 프로그램이 순차적으로 이어진다.

정신아 카카오그룹 CA협의체 의장이 7일 경기도 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 진행된 '의장과의 대화-파이어사이드 챗(Fireside Chat)' 행사에서 신입 그룹 공채 크루들과 대화하고 있다. 카카오 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



