본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

홈리프트코리아 우주상 대표, 글로벌최강명인대상 ‘대상’ 수상

정진기자

입력2026.01.08 14:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
우주상 대표(사진제공=홈리프트코리아)

우주상 대표(사진제공=홈리프트코리아)

AD
원본보기 아이콘

고령사회 주거 환경 개선에 기여한 공로로 홈리프트코리아 우주상 대표가 '글로벌최강명인대상'에서 대상을 수상했다.


홈리프트코리아는 지난달 29일 열린 글로벌최강명인대상 시상식에서 우 대표가 주거 공간 내 이동권 문제를 산업적 관점에서 제시하고, 국내 홈리프트 시장을 개척해 온 점을 인정받아 대상 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

글로벌최강명인대상은 각 분야에서 사회적 가치와 전문성을 인정받은 인물에게 수여되는 상이다.

우주상 대표(사진제공=홈리프트코리아)

우주상 대표(사진제공=홈리프트코리아)

원본보기 아이콘

우 대표는 고령자와 거동이 불편한 이들이 계단 문제로 주거 공간을 포기하거나 이사를 선택해야 하는 현실에 주목해, 주거용 이동기기를 '복지 설비'가 아닌 주거 산업의 한 축으로 정착시키는 데 주력해 왔다.


홈리프트코리아는 스웨덴산 주거용 홈리프트를 국내에 도입해 단독주택, 복층주택, 교회, 요양시설 등 다양한 공간에 적용해 왔다.


그는 "고령사회에서 가장 큰 사각지대 중 하나가 집 안 이동 문제다. 의료나 요양을 넘어 주거 환경 자체를 바꾸는 접근이 필요하다"라며 "고령사회 산업은 의료나 요양에만 있는 것이 아니라, 주거·이동·생활 전반에 있다. 기술뿐만 아니라 인식, 제도적 문제도 개선할 수 있도록 논의를 활발히 진행 중"이라고 밝혔다.

한편 우주상 대표는 △스웨덴 아리코 한국 공식 파트너 △홈리프트 전문 유통·설치·유지관리 체계 구축 △미시건대 최고경영자과정 원우회장 등 다양한 이력을 갖고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹어 봤는데 마약 같아 끊기 어려워" 현직 의사 경고

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기