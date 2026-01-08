본문 바로가기
김혜경 여사, 중국서 펑리위안 여사와 차담… 민간 교류 언급

정진기자

입력2026.01.08 14:17

지난 5일 오후, 김혜경 여사가 베이징에서 중국 국가주석 배우자 펑리위안 여사와 차담을 나누고 있다. CMG

1월 5일 오후, 김혜경 여사가 베이징에서 중국 국가주석 배우자 펑리위안 여사와 만나 차를 마시며 담소를 나눴다고 중국 중앙방송총국(CMG)이 전했다.


CMG에 따르면 펑 여사는 김 여사가 새해를 맞아 이재명 대통령과 함께 중국을 처음으로 국빈 방문한 것을 환영했다. 펑 여사는 국가 간 교류는 민간 차원의 친선에 달려 있다며 한국과 중국이 이웃 국가인 만큼 양국 국민의 왕래 확대와 상호 이해 증진을 기대한다고 밝혔다.

펑 여사는 또 김 여사가 사회 공공복지 활동에 힘써 왔고 여성과 아동 권리 증진을 위해 다양한 노력을 기울여 온 점을 높이 평가하며 양측이 관련 분야에서 유익한 경험을 공유하길 바란다고 말했다.


이에 김 여사는 펑 여사의 따뜻한 환대와 세심한 배려에 감사의 뜻을 표했다. 또한 펑 여사가 오랜 기간 여성과 아동 관련 사업 발전에 기여해 온 점에 대해 존경을 표하며 한중 양국 국민 간 교류 강화를 위해 노력하고 양국 간 우호 증진에 기여하겠다는 뜻을 밝혔다고 CMG는 전했다.


※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.



정진 기자 peng1@asiae.co.kr
