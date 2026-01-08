▲차명균씨 별세, 차효미(삼양인터내셔날 핑골프 부장)씨 부친상 = 7일 오후 11시 38분, 연세대 신촌세브란스병원장례식장 7호실, 발인 10일 낮 12시, 장지 서울시립승화원
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
[부고]차효미(삼양인터내셔날 핑골프 부장)씨 부친상
2026년 01월 08일(목)
