전주시, 중화산동에 시니어 친화형 복합문화센터 조성

문체부 공모 선정으로 사업 추진 탄력

체육관·GX실·커뮤니티 공간 등 갖춰

전북 전주시 완산구 중화산동에 국민체육센터의 기능을 갖춘 복합문화센터가 건립된다. 전북 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전북 전주시 완산구 중화산동에 주민 이용 시설과 국민체육센터의 기능을 두루 갖춘 복합문화센터가 건립된다.

8일 전주시에 따르면 문화체육관광부가 주관한 국민체육센터 건립 지원 사업 공모에 '중화산동 시니어 친화형 국민체육센터(복합문화시설) 조성 사업'이 최종 선정되어 국비 40억원을 확보했다.

이번 공모는 생활체육 인프라 확충을 위해 전국 지자체를 대상으로 추진되었으며, 전주시는 이번 선정으로 자체 재정 부담을 줄이면서 사업 추진에 속도를 낼 수 있게 되었다.

중화산동 시니어 친화형 국민체육센터는 다목적체육관과 GX실 등 다양한 생활체육 시설을 중심으로 조성된다. 아울러 각종 프로그램실과 주민 커뮤니티 공간을 함께 갖춰 고령층은 물론 모든 세대가 함께 소통하고 이용할 수 있는 열린 복합문화시설로 건립될 예정이다.

시는 공모 과정에서 급격히 증가하는 지역 내 노령 인구 현황과 이에 비해 부족한 체육 시설 실태를 구체적인 통계로 제시해 높은 평가를 받았다. 특히 고령층의 건강 관리와 사회적 교류를 동시에 충족할 수 있는 시설의 필요성을 강조한 점이 주효했다. 이 과정에서 김윤덕 국회의원의 적극적인 관심과 지원도 큰 역할을 한 것으로 알려졌다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 "앞으로도 지역 특성과 시민 수요를 반영한 문화·체육 기반 시설을 지속적으로 확충하겠다"며 "모든 세대가 건강하고 행복한 생활 도시 전주를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



