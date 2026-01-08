본문 바로가기
경북도 금융자문관에 김동하 전 금감원 기획팀장 임명

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.08 14:12

경북도는 8일 김동하(52) 전 금융감독원 분쟁조정기획팀장을 신임 금융자문관으로 임명했다.


경북도 금융자문관은 금융 정책 전반에 전문적인 자문을 제공하는 역할로, 도내 주요 정책 추진 과정에서 종합적인 검토와 현안 대응을 지원하게 된다.

김동하 경북도 금융자문관(왼쪽)이 이철우 경북지사에게 임명장을 받고 있다.

김동하 경북도 금융자문관(왼쪽)이 이철우 경북지사에게 임명장을 받고 있다.

김동하 신임 자문관은 고려대학교 법학과를 마치고 금융감독원에 입사해 생명보험검사국 검사팀, 분쟁조정1·2국 분쟁조정기획팀을 역임하며 금융 분쟁조정 및 제도 개선 업무를 총괄하는 등 금융 소비자 보호와 분쟁 해결 과정 전반을 경험한 점이 강점으로 평가받는다.

김 자문관은 "경북도 금융 정책에 도움을 드릴 수 있는 기회를 가지게 되어 기쁘다"며 "앞으로 도내 주요 금융 정책 추진 과정을 꼼꼼히 살필 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


이철우 경북지사는 "도내 기업과 소상공인, 주요 경제·금융 현안에 전문적인 자문으로 도정 전반의 금융 정책 완성도를 높여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr


