주말 중부·호남에 '폭설'…시간당 1∼3㎝ 예보

주말 중부지방과 호남을 중심으로 많은 눈이 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 9∼10일 우리나라 고도 약 5㎞ 대기 상층으로 -40∼-35도의 찬 공기가 통과하면서 전국에 눈비가 내리고 강풍이 불겠다.

9일 새벽과 오전 사이 한반도 상공을 차지한 찬 공기와 남서쪽에서 불어 드는 비교적 온난하고 습윤한 공기가 충돌하면서 중부지방을 중심으로 눈이 좀 날리겠다. 9일 자정부터 10일 아침까지 저기압이 다가와 한반도 북쪽을 지나기 시작하면서 저기압 전면에서 남서풍이 강화, 중부지방에 본격적으로 눈 또는 비가 내리겠다. 10일 오전부터는 저기압이 한반도 동쪽으로 빠져나가 그 뒤쪽으로 찬 북서풍이 불어 들면서 눈이 내리는 지역이 확대되겠다.

기상청은 경기동부에 10일 오전부터 오후까지, 강원내륙·산지에 10일 새벽부터 저녁까지 시간당 1∼3㎝씩 눈이 쏟아질 수 있다고 밝혔다. 강원내륙·산지 일부엔 시간당 5㎝ 안팎씩 폭설이 내릴 수 있겠다.

10일 밤부터 11일까지는 -40도 찬 공기가 우리나라 대기 상층을 덮으면서 지나가 북서풍이 호남을 향하겠고 이에 호남에 매우 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다. 일부 지역엔 대설경보가 내려질 수 있겠다. 24시간 동안 새로 내려 쌓이는 눈이 20㎝(산지는 30㎝) 이상일 것으로 예상되면 대설경보가 발령된다.

전북에는 10일 오후부터 밤, 광주와 전남에 10일 밤에 시간당 1∼3㎝, 늦은 밤 최고 5㎝ 안팎의 '눈폭탄'이 떨어질 때가 있겠다. 10일 밤에서 11일 사이 영남 내륙 일부에도 눈이 와서 쌓이겠다.

10일까지 총 적설은 강원내륙·강원산지 3~10㎝(북부내륙과 산지 최고 15㎝ 이상), 경기동부 3~8㎝, 호남 2~7㎝, 경기서부·서해5도·충청·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙·울릉도·독도·제주산지 1~5㎝, 서울과 인천 1~3㎝, 대구·경북중부내륙·경북북부동해안 1㎝ 안팎 정도일 것으로 예상된다.

12일 오전부터 13일 새벽까지 우리나라 북쪽으로 재차 저기압이 지나면서 12일 오후부터 13일 새벽까지 중부지방을 중심으로 다시 눈 또는 비가 내리겠다.





