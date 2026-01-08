본문 바로가기
조국 "국민의힘 장악 대구, 31년간 1인당 지역총생산 꼴찌"

문혜원기자

입력2026.01.08 13:52

조국 조국혁신당 대표는 8일 6·3 지방선거를 앞두고 대구를 찾아 지지를 호소했다.

조국 조국혁신당 대표. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표. 연합뉴스

조 대표는 이날 혁신당 대구시당에서 현장 최고위원회의를 주재하고 "30년 넘게 국민의힘이 장악하고 있는 국민의힘이 그 31년동안 (전국) 꼴찌를 한 부문이 있다. 1인당 GRDP, 즉 지역 내 총생산이다"고 밝혔다.


조 대표는 "실질성장률은 뒤에서 두 번째고 해마다 대구에서 1만명 안팎이 '탈(脫) 대구'를 한다"며 "한 세대에 걸친 대구의 국민의힘 편애에도 이런 지경이다. 국민의힘 대구 지도자들은 그동안 무엇을 했느냐"고 비판했다.

또 "독점은 무능을 낳고 부패를 키운다"며 "좋은 경쟁을 해야 견제와 균형을 이루고 사회와 경제에 활력이 돌아온다"면서 "지금이 내란 본색을 드러낸 지역 권력 카르텔을 손볼 절호의 기회"라고 강조했다.


조 대표는 그 해법으로 연동형 비례대표제 확대와 다인선거구제 도입 등을 제안했다.


조 대표는 이날 회의에 앞서 대구두류공원 2·28민주운동기념탑 앞에서 참배하기도 했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
