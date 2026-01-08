본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기신보, 강소기업 10곳에 인증서 수여

이영규기자

입력2026.01.08 13:44

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기신용보증재단이 10개 강소기업에 인증서를 수여했다.


경기신보는 8일 수원 영통 재단 본점에서 강소기업 인증서 수여식을 개최하고, 도내 10개 기업에 인증서를 전달했다고 밝혔다. 이날 수여식은 지난해 12월30일 발표한 '경기신보 강소기업' 선정의 후속 행사다.

경기신보는 선정 기업의 성과와 가치를 대외적으로 알리고 이를 공유함으로써 도내 중소기업과 소상공인에 대한 인식을 새롭게 조명하기 위해 마련됐다.


경기신용보증재단이 선정한 10개 도내 강소기업이 인증서를 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

경기신용보증재단이 선정한 10개 도내 강소기업이 인증서를 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

AD
원본보기 아이콘

10개 강소기업은 ㈜소프트제국(대표이사 최명수), ㈜승진기계(대표이사 김영선), ㈜은성화학(대표이사 이경순), ㈜매직큐브(대표이사 김달호), ㈜영원메디칼(대표이사 정영순), ㈜한영(대표이사 윤성보), ㈜미정화학(대표이사 최원열), 블루스카이(대표 방영란), ㈜그랑페르(대표이사 이선행), 애드파워(대표 권순광) 등이다.


경기신보는 이번 강소기업 인증을 계기로 기술력과 혁신 역량, 경영 안정성을 갖춘 기업의 성과가 현장과 정책으로 이어질 수 있도록 지원하고, 도내 기업의 성장 가능성과 위상이 보다 폭넓게 공유될 수 있도록 노력할 계획이다.

시석중 경기신보 이사장은 "이번 강소기업 인증을 통해 중소기업과 소상공인이 축적해 온 성과와 가치를 널리 공유하고, 이에 대한 인식이 보다 긍정적으로 확산될 수 있기를 기대한다"며 "도내 기업의 성장 과정이 지속적으로 조명될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 경기신보는 이번에 선정된 강소기업을 대상으로 보증 우대와 정책 연계, 홍보 지원 등 후속 지원을 추진해 선정 기업의 성과가 안정적으로 이어질 수 있도록 뒷받침할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기