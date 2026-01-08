순천향대, 글로컬대학 출범…AI의료융합 실행단계 돌입



예산서 발대식·워크숍 열고 'AI의료융합 아시아 TOP 1' 비전 공식화



순천향대학교가 글로컬대학 본지정 이후 AI의료융합 혁신 모델을 실행 단계로 전환했다. 순천향대는 지만7일부터 8일까지 충남 예산에서 글로컬대학사업단 발대식과 워크숍을 열고 사업의 공식 출범을 선언했다.

순천향대에 따르면 이번 행사는 글로컬대학 사업의 실행 착수를 대내외에 알리는 자리로, 충남도와 아산·천안시 관계자 등 100여 명이 참석했다.

이번 행사에서 순천향대는 비전으로 '지역과 함께 세계로! AI의료융합 분야 아시아 TOP 1'을 제시하며, 본 사업이 단순 재정지원이 아닌 지역 주도의 국가 고등교육 정책임을 강조했다.

핵심 과제로는 ▲AI의료융합 학사구조 전면 혁신 ▲교육·연구·실증·상용화를 잇는 'AI의료융합 Triangle 캠퍼스' 구축 ▲지역 정주형 인재 양성과 신산업 창출 연계 전략을 내놨다.

부속 천안병원에는 AI의료융합기술실증본부를 신설해 대규모 임상 빅데이터를 기반으로 지산학연병 연계 실증·사업화 체계를 구축해 임상 실증부터 기업 지원까지 이어지는 의료 AI 전주기 모델을 구현하겠다는 구상이다.

또 AI의료융합혁신교육원을 세워 학사 구조를 개편하고, 전교생 대상 3-Layer(교양·전공·현장실습) 교육과 현장 특화 ACT(AI Medical Convergence Practical Training)를 도입한다.

아울러 외국인 전용 국제대학·대학원 신설과 맞춤형 정주 지원으로 3000명의 글로벌 인재 유치도 추진한다.

송병국 총장은 "글로컬대학은 지역과 국가가 함께 설계하는 고등교육 패러다임 전환"이라며 "AI의료융합을 중심으로 지역에서 시작해 세계로 확산되는 모델을 구현하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



