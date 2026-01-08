영천시, '아이안심 365' 24시 돌봄 체계 본격 가동…"양육 공백 제로화"

야간·주말·긴급 상황 대응하는 촘촘한 서비스

영유아부터 초등학생까지 연령·상황별 돌봄



영천시가 부모들의 양육 부담을 획기적으로 줄이고 돌봄 사각지대를 완전히 해소하기 위해 야간과 주말, 긴급 상황에도 대응할 수 있는 '24시 아이돌봄 체계'를 본격적으로 시행한다.

영천시는 8일 '아이안심 365 24시 돌봄'이라는 슬로건 아래 영유아부터 초등 저학년까지 아우르는 상시 돌봄 체계를 구축했다고 밝혔다.

공동육아나눔터에서 자녀발달 프로그램에 참여 중인 부모와 아이들. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 정책은 기존 돌봄 서비스의 시간적·대상적 한계를 대폭 보완하여, 지역사회 전체가 아이를 함께 키우는 안전망을 만드는 것이 핵심이다.

가장 눈에 띄는 변화는 영유아를 대상으로 한 'K-보듬6000' 사업이다.

영천시는 다함께돌봄센터 5호점과 임고보듬이나눔이·시립문외센트럴·미소지움·참빛·금호·아름어린이집 등 총 7개소를 운영 센터로 지정했다.

해당 시설들은 평일 오전 7시 30분부터 자정까지, 주말과 공휴일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

365일 연중무휴로 가동됨에 따라 맞벌이 가정은 물론, 야간 교대 근무자나 한부모 가정 등 긴급한 돌봄이 필요한 부모들에게 실질적인 '육아 해방구' 역할을 할 것으로 기대된다.

초등학생을 위한 지원도 대폭 강화된다.

관내 큰사랑·야사·금호윤성지역아동센터 등 3개소는 운영 시간을 평일 밤 10시까지 연장했다.

기존 이용 아동이 아니더라도 돌봄이 필요한 6~12세 아동이라면 누구나 긴급 이용이 가능하며, 안전한 귀가를 돕는 통학버스 서비스도 함께 제공된다.

또한, 방학 중 발생하는 돌봄 공백을 막기 위해 초등 1~3학년을 대상으로 한 '초등방학 돌봄터'를 운영한다.

올해 1월 5일부터 리라·청통화랑어린이집에서 시행 중인 이 서비스는 평일 오전 7시부터 저녁 7시까지 학습과 놀이를 병행하는 정서 돌봄을 지원한다.

영천시는 이번 체계 구축을 통해 부모에게는 안정적인 경제 활동과 삶의 질 향상을 제공하고, 아이들에게는 공백 없는 안전한 성장 환경을 보장한다는 방침이다.

최기문 영천시장은 "아이를 키우는 일은 이제 개인이 아닌 지역사회가 함께 책임져야 할 공동의 과제"라며 "단 한 명의 아이도 소외되지 않도록 촘촘한 돌봄 정책을 지속적으로 확대해 '아이 키우기 가장 좋은 도시 영천'을 완성해 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



