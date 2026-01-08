본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

전통 해양어구 흥미롭게 풀어냈다...국립민속박물관 '물고기 잡으러 박물관 갈까요' 발간

서믿음기자

입력2026.01.08 12:37

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박물관 소장 전통 어구 흥미롭게 소개

국립민속박물관은 전통 해양어구의 역사와 활용법을 소개한 자료집 '물고기 잡으러 박물관 갈까요'를 발간했다고 8일 밝혔다. 이 자료집은 견짓대와 전통 낚싯바늘, 해녀 고무잠수복 등 박물관 소장 전통 어구를 쉽고 흥미롭게 풀어낸 대중형 콘텐츠다.

국립민속박물관은 전통 해양어구의 역사와 활용법을 소개한 자료집 '물고기 잡으러 박물관 갈까요'를 발간했다. 국립민속박물관 제공

국립민속박물관은 전통 해양어구의 역사와 활용법을 소개한 자료집 '물고기 잡으러 박물관 갈까요'를 발간했다. 국립민속박물관 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 자료집은 책과 유튜브 영상을 동시에 기획한 점이 특징이다. 국립민속박물관은 어촌과 하천 등 실제 현장에서 전통 어구를 사용해 보는 체험형 다큐 영상을 제작해, 자료집과 함께 감상할 수 있도록 했다. 지면에서는 소장품의 시대와 특징, 어구에 담긴 이야기를 소개하고, 영상에서는 현장감 있는 사용 모습을 전달한다.


제작 과정에서도 박물관은 수장고를 벗어나 연평도와 삼척, 울산, 부산 등 어촌과 여러 강과 호수 현장을 찾아 전통 어구를 직접 체험했다. 이를 통해 도구 자체뿐 아니라 어구를 사용해 온 사람들의 삶과 기억을 함께 담아냈다.

자료집은 기존 소장품 자료집과 달리 작고 가벼운 판형으로 제작돼 휴대성과 가독성을 높였으며, 사진과 기록, 현장 장면을 함께 배치해 대중서 형식을 취했다. 국립민속박물관은 이번 자료집을 통해 전통 어로 도구에 담긴 공동체의 가치와 생활사를 함께 조명하고자 했다.


자료집 '물고기 잡으러 박물관 갈까요'는 한정 수량으로 국립민속박물관 뮤지엄숍에서 판매되며, 연계 영상은 국립민속박물관 유튜브 채널을 통해 공개된다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기