"먼 미래 얘기 아냐"… 경남정보대, 중·고교생 '탄소중립 아이디어 챌린지'

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.08 12:12

생활 환경·에너지 아이디어, 넷제로 실천 공감

경남정보대학교가 지난 5일 부울경 지역 중·고등학생을 대상으로 '탄소중립 아이디어 챌린지'를 열었다.


이날 'KIT 넷제로(Net-Zero) 지구:ON 탄소:OFF 아이디어 챌린지 대회'는 기후 변화 대응과 탄소중립 실현을 주제로 에너지신산업 혁신융합대학사업단이 주관했다. 화공에너지공학과 등 에너지신산업 관련 학과가 참여해 청소년들의 환경·에너지 문제 해결 아이디어 발굴에 힘을 더했다.

대상에 데레사여고 허윤설 학생, 금상에 금성고 이승환 학생, 은상에 동아고 김승주 학생, 동상에 부산서여고 김지담 학생, 장려상에 동아고 송지후, 서준호 학생이 각각 뽑혔다.


대회에 참가한 학생들은 탄소중립, 에너지 절약, 친환경 기술 등을 주제로 창의적인 아이디어를 발표하며 환경 문제에 대한 이해와 문제 해결 역량을 키웠다. 또 탄소중립은 먼 미래의 이야기가 아니라 지금 일상 속에서 실천해야 할 과제라는 인식에 공감했다.


김봉수 에너지신산업 혁신융합대학사업단장은 "이번 챌린지는 청소년들이 환경과 에너지 문제를 스스로 고민하며 진로를 탐색해볼 수 있는 의미 있는 자리"라며 "미래 에너지 인재 양성을 위해 지역 산업과 연계한 교육·체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 힘줬다.

지난 5일 경남정보대학교에서 열린 '탄소중립 아이디어 챌린지'.

지난 5일 경남정보대학교에서 열린 '탄소중립 아이디어 챌린지'.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
