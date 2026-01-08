장수군, 올해 품목별 농업인 연구회 등록 신청 접수

내달 13일까지 기술센터 등서

전북 장수군청 전경. 전북 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

전북 장수군이 농업인들의 자율적인 학습과 기술 공유를 통해 지역 농업 경쟁력을 강화하기 위한 '2026년도 품목별 농업인 연구회' 등록 신청을 받는다고 8일 밝혔다.

장수군에 따르면 신청 기간은 다음 달 13일까지며, 장수군에 주소지를 둔 20명 이상의 동일 작목 재배 농업인으로 구성된 연구회라면 신청할 수 있다. 접수는 군 농업기술센터 농촌지원과 또는 각 읍·면 농업인상담소에서 진행한다.

품목별 농업인 연구회는 농업인들의 자율적 모임체로, 품목별 맞춤형 기술 보급을 확대하고 회원 간 영농 정보를 공유하는 데 목적이 있다. 지난해에는 사과와 토마토 등 18개 품목에서 41개 연구회, 1,395명의 회원이 등록해 총 23회의 기술 및 현장 교육을 추진하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.

연구회로 등록이 확정되면 해당 작목의 재배 기술 향상을 위한 이론·실습 교육과 우수 농가 현장 견학 등 교육 운영에 필요한 제반 비용을 지원받을 수 있다.

군은 이를 통해 농업인들이 영농 현장에 즉시 적용 가능한 실질적인 기술을 습득하고, 농가 간 네트워크를 강화해 공동의 문제를 해결하는 능력이 향상될 것으로 기대하고 있다.

최훈식 장수군수는 "품목별 농업인 연구회는 농업인 스스로 학습하고 성장하는 현장 농정의 핵심"이라며 "연구회 활동을 통해 축적된 기술과 경험이 농업 경쟁력 강화로 이어져 장수군 농업의 지속 가능한 발전에 큰 역할을 하길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>