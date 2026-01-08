본문 바로가기
창녕 국도 5호선 달리던 차량, 공사 현장 신호수 들이받아 … 60대 남성 숨져

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.08 11:42

창녕 국도 5호선 달리던 차량, 공사 현장 신호수 들이받아 … 60대 남성 숨져
지난 7일 낮 12시 45분께 경남 창녕군 성산면 국도 5호선 창녕 방면 2차로를 달리던 차량이 스포츠유틸리티(SUV) 전기 차량이 공사 현장 라바콘을 들이받은 후 신호수를 쳤다.


이 사고로 신호수 60대 남성 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 유명을 달리했다.

당시 현장에서는 전신주를 세우는 작업이 진행되고 있었으며, 다른 작업자들이 주변에 있었으나 추가 인명피해는 없었다.


차량 운전자 50대 남성 B 씨는 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 파악됐다.


경찰은 운전자 B 씨가 전방을 제대로 보지 않은 것으로 보고 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 불구속 입건하고, 차량 주행 속도 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
