전북도, 복지 예산 4조 시대…전 생애 돌봄 체계 강화

도 전체 예산의 38% 투입해 안전망 구축

전북도가 급격한 고령화와 1인 가구 증가 등 인구 구조 변화에 대응하기 위해 올해 4조 418억원 규모의 복지·보건 예산을 투입, 도민 중심의 촘촘한 복지 안전망을 구축했다.

8일 전북도에 따르면 도는 전체 예산의 38.3%에 달하는 재원을 바탕으로 생애주기별 맞춤 돌봄과 지역 완결형 의료 체계 구축에 정책 역량을 집중했다. 그 결과 중앙부처 평가에서 보육사업 발전 대통령 표창 등 총 16개 분야 우수기관으로 선정되며 전국 최고 수준의 행정 역량을 입증했다.

돌봄 분야에서는 영유아 무상보육 지원과 전북형 SOS 돌봄센터 운영을 통해 긴급 돌봄 공백을 메웠다. 특히 노인 의료·요양·주거를 연계하는 통합돌봄 사업을 14개 시군으로 전면 확대하고, 2026년 관련 국비 59억 원을 확보하는 등 제도적 기반을 공고히 했다.

복지 사각지대 해소 성과도 두드러진다. 전북형 긴급복지 제도를 통해 위기 가구 4만 6,000여건을 발굴·지원했으며, 중증장애인 생산품 우선 구매율 2.11%로 전국 1위를 기록했다. 노인 일자리는 전년보다 7,873명 늘어난 8만 6,000여명으로 확대해 고령층의 소득 기반을 넓혔다.

보건의료 분야에서는 필수의료 강화를 위해 군산의료원 급성기진료시설 준공과 무주군립요양병원 개원 등 공공의료 인프라를 대폭 확충했다. 공공의대 설립과 권역 통합재활병원 건립을 위한 국가 예산을 확보해 지역 간 의료 격차 해소의 발판을 마련했다는 평가다.

건강 증진 사업의 결실도 나타나고 있다. 광역 자살예방센터 개소 등 대응 체계를 강화한 결과 2025년 자살 사망자 수가 전년 동기 대비 25.7% 감소했다. 아울러 남원과 정읍에 공공산후조리원 건립을 추진하며 출산 환경의 공공성도 강화하고 있다.

방상윤 전북자치도 복지여성보건국장은 "급변하는 수요에 대응하기 위해서는 현장 중심의 정책 실행력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 도민이 일상에서 체감할 수 있는 튼튼한 돌봄·의료 안전망을 구축하는 데 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





