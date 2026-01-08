김정규 타이어뱅크 회장. 연합뉴스
[속보]대법, 김정규 타이어뱅크 회장 '명의위장 탈세' 파기환송
2026년 01월 08일(목)
김정규 타이어뱅크 회장. 연합뉴스
