금산군, 금산읍 일원 '도시재생사업' 기간 2026년까지 연장

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.08 11:11

설계변경·연계사업·배리어프리(BF) 인증 등 추진

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

금산군은 금산읍 일원에서 추진하는 도시재생사업 기간을 기존 2025년에서 2026년으로 연장한다.


해당 사업은 중도·하옥 지역 일반근린형 도시재생사업(중도리 492-1번지 일원), 금산 행복복지문화센터 조성사업(하옥리 393-3번지 일원), 금산 행복드림센터 조성사업(상리232-3번지 일원) 등이다.

군은 추가 행정절차 및 공사 기간을 확보해 설계변경, 연계사업 추진, 배리어프리(BF) 인증 보강 등에 나서 사업을 더 내실 있게 추진할 방침이다.


이를 위해 지난해 말 도시재생활성화계획 변경을 고시했다.


박범인 금산군수는 "사업에 적극적으로 참여해 주신 군민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "지역 재생이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
