설동호 대전교육감 "창의융합인재로 성장할 수 있도록 미래 여는 교육 실현"

설동호 대전교육감은 "교육은 인재를 만들고, 인재가 새로운 미래를 만든다"며 "2026년에도 대전교육은 꾸준한 변화와 혁신으로 우리 학생들이 미래를 이끌어갈 창의 융합인재로 성장할 수 있도록 '행복한 학교, 미래를 여는 대전교육'을 실현하겠다"고 밝혔다.

설 교육감은 8일 10시 30분 시 교육청 브리핑룸에서 병오년 새해를 맞아 신년 기자회견을 열고 '2026년도 대전교육 주요 정책'을 설명하며 이같이 말했다.

그는 "2026년 대전교육은 교육대 전환 시대에 발맞춰 우리 학생들이 급변하는 미래 사회에 필요한 역량을 키워 행복한 미래를 열어갈 수 있도록 미래 교육 실현에 주력하며, 다양하고 내실 있는 교육정책 추진에 전념하겠다"며 새해 포부를 밝혔다.

설 교육감은 2026년도 대전교육 중점 추진 정책으로 ▲미래를 선도하는 창의 융합 교육 강화 ▲배움과 성장이 있는 혁신 교육 활성화 ▲교육 기회를 보장하는 책임교육 구현 ▲안전하고 건강한 교육환경 조성 ▲교육혁신으로 진화하는 미래 교육 구현 등 다섯 가지를 핵심적 정책으로 꼽았다.

그는 미래를 선도하는 창의 융합 교육 강화를 위해 ▲미래를 키우는 인성·민주시민·역사교육 강화 ▲인문·예술·체육 활동 활성화로 전인적 성장 지원 ▲과학 탐구 역량 강화와 생태 전환교육 확산 등을 추진하게 된다.

또한 배움과 성장이 있는 혁신 교육 활성화를 위해 ▲학교 교육과정 자율성 확대와 고교학점제 안착 지원 ▲질문과 참여로 성장하는 배움 중심 학교문화 조성 ▲진로·직업교육 강화를 통한 미래 인재 양성 등을 추진한다.

아울러 교육 기회를 보장하는 책임교육 구현을 위해서는 ▲기초학력 보장을 위한 학생 맞춤형 지원 강화 ▲특수교육 대상 학생의 학습·체험 기회 확대와 지원 강화 ▲유보통합 추진과 초등 방과 후·돌봄 지원 확대 ▲학생 맞춤 통합지원 체계 구축과 교육 기회 보장 등을 추진한다.

이와 함께 안전하고 건강한 교육환경 조성을 위해 ▲학교폭력 예방과 대응 역량 강화로 안전한 학교 조성 ▲몸과 마음이 건강한 배움터 조성 ▲교육활동 보호와 전념 여건 강화 ▲학교 안전 인프라 강화로 학생 안전 확보 등을 추진하게 된다.

또한 교육혁신으로 진화하는 미래 교육 구현을 위해서는 ▲AI·디지털·IB 기반 수업 혁신으로 여는 미래 교실 ▲교실을 넘어 글로컬 미래 교육 실현 등을 추진한다.

특히 대전교육청은 AI 대전환 시대, 대전교육은 AI와 협업하며, 탐구·토론이 일상화되는 교실 혁신에 주력한다.

이를 위해 AI 중점학교 24교 운영, AI 디지털 활용 연구·선도학교는 35개교로 확대 운영하고, 일반 교원 연수 1000명, 리더 교원 연수 500명, 우수 교원을 대상으로 한 국외연수 등 전문성 함양을 위한 맞춤형 연수 운영으로 교원의 디지털 기반 수업 실천 역량을 강화한다.

또한 AI 체험센터 신규 구축, 지역대학 연계 AI·SW 교육 체험프로그램 확대, 디지털 윤리교육 주간 운영으로 학생의 AI·디지털 역량을 신장하여 미래형 교실 혁신을 실현해 나간다.

아울러 IB 프로그램 운영학교를 단계적으로 확대하고, 교육과정 연계 IB 수업·평가 교원 연수와 IB 교육 전문가 양성, IB 기반 창의·융합형 수업·평가 혁신 연구회 등으로 학교 현장의 실천 역량을 높인다.

교원과 학부모 대상 IB 프로그램 이해 연수를 통해 공감대를 넓히고, 학생 주도 토의·토론·프로젝트 학습과 논·서술형 평가 중심의 IB 수업·평가 혁신 우수사례를 적극 발굴·공유해 학습자 주도의 수업문화를 학교 현장 전반으로 확산한다.

대전교육청은 글로컬 미래 교육 실현 등도 추진한다.

지역 연계 미래 교육 기반을 지속적으로 확충한다. 대전교육발전특구 3년 차 운영으로 지역의 과학기술·산업 인프라와 연계한 과학융합 교육, 자율형 공립고 2.0과 협약형 특성화고 육성 등 지역과 함께 성장하는 인재를 양성한다.

또한, 온 동네 방과 후·돌봄센터와 학교 밖 마을 배움터 운영으로 지역이 함께 학생 성장과 돌봄을 책임지는 글로컬 교육모델을 정착시킨다.

아울러, 학교복합시설 4개소를 차질 없이 추진해 안전하고 질 높은 학습·돌봄·문화 공간을 단계적으로 조성해 나간다.

이와 함께, 미래 교육 클러스터 조성을 지속 추진한다.

지난해 개원한 대전진로융합교육원은 학생의 진로 탐색과 체험 지원을 본격화하고, 대전국제교육원은 2026년 5월 개원을 목표로 추진에 박차를 가할 예정이다.

한밭교육박물관도 2029년 신축·이전이 될 수 있도록 지속 추진하여 대전교육의 역사와 미래를 잇는 글로컬 교육 거점을 완성해 갈 예정이다.





